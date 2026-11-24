Tredici zone produttive, oltre 290 imprese insediate e circa 6500 addetti: sono i numeri con cui il Nip di Maniago ha celebrato questa mattina il suo sessantesimo anniversario. Un percorso di crescita rafforzato dai 23,6 milioni di euro stanziati dalla Regione tra il 2018 e il 2024 per infrastrutture e urbanizzazione e dal recente ingresso nella compagine associativa di due nuovi Comuni e di Confindustria Alto Adriatico.

Al convegno hanno preso parte tra gli altri il presidente del Nip, Alessandro Tomba, il numero uno di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il sindaco di Maniago Umberto Scarabello.

Centrale l’intervento dell’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che ha collegato la lungimiranza della ricostruzione alle urgenze attuali.

Sul fronte locale, infine, Bini ha confermato l’impegno dell’amministrazione regionale, attraverso l’Agenda Manifatturiera 2030 e le misure contro il caro energia, annunciando importanti risorse economiche nella manovra finanziaria per continuare a sostenere la competitività del sistema produttivo.