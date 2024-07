Dal Friuli, progetto Foodis è esempio a livello italiano

Il progetto di economia circolare e solidale Foodis è stato presentato a Prato in occasione del “International Workshop on Circular Economy and Sustainability 2024”, organizzato dalla Monash University e a cui hanno partecipato esperti di tutto il mondo. L’intervento è stato fatto da Pierpaolo Rovere, direttore della Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg (Fab Fvg), che è il soggetto coordinatore di questo progetto cofinanziato dal programma europeo Interreg Italia-Austria 2021-2027. Assieme a lui anche i rappresentanti degli enti partner: Università di Economia di Vienna, Università Paris Lodron di Salisburgo e Centro Logistico carinziano Lcas.

“Nell’occasione – spiega Rovere – abbiamo potuto discutere e confrontarsi sull’economia circolare nel settore food e presentare gli obiettivi dell’azione pilota prevista nell’ambito del progetto Foodis: in collaborazione con Asugi e Insiel stiamo sviluppando uno strumento digitale in grado di supportare l’ottimale redistribuzione delle eccedenze alimentari nelle filiere solidali. Anche questo settore, la cui utenza si sta purtroppo ampliando da famiglie in difficoltà, ha il potenziale per contribuire efficacemente alla riduzione dello spreco alimentare, migliorando al contempo la qualità e il bilanciamento dei panieri forniti ai gruppi svantaggiati”.

L’azione pilota regionale è stata avviata ad aprile e proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di essere completata entro il prossimo anno.