Dal futuro della Rizzani de Eccher il destino di Cattinara

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gennaio per avere una risposta e per capire se si riparte da zero. Il futuro del cantiere dell’ospedale di Cattinara e della nuova sede dell’Irccs Burlo Garofolo a Trieste è appeso al ricorso della Rizzani de Eccher contro il no del Tribunale del capoluogo giuliano all’estensione della procedura di composizione negoziata che da 240 giorni sta evitando il fallimento del colosso delle costruzioni udinese. La partita è spinosa, de Eccher era subentrato a Clea nel 2000 e si parlava di un taglio del nastro nel 2026, in realtà tutto è proceduto terribilmente a rilento e oggi la situazione dell’ospedale è difficile con il cantiere aperto, polvere e percorsi complessi e un cratere dove dovrebbe sorgere il Burlo.

Antonio Poggiana, direttore di Asugi, conferma che a gennaio dovrebbe arrivare una risposta: o prosegue de Eccher altrimenti si riparte da zero con un nuovo bando di gara. Impensabile pensare a un progetto alternativo a Cattinara, ospedale nato vecchio visto che dagli anni ’70 si è capito che sviluppare le strutture in altezza era poco funzionale e che oggi risente della mancanza di investimenti seri. Il primo progetto risaliva al 2000, a distanza di 26 anni uno dei principali ospedali hub della regione è un cantiere senza futuro.

Il tema, con una interrogazione, era arrivato in consiglio regionale per voce di Francesco Russo del Pd ancora a novembre e già allora le prospettive erano decisamente nefaste.