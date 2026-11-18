Cinquant’anni fa, dopo il terremoto del 1976, migliaia di volontari arrivarono in Friuli da tutta Italia. Da quell’esperienza è nata una cultura del volontariato che ancora oggi tiene insieme le comunità. Per ricordarla, condividerla e rafforzarla, alle ore 20.30 di venerdì 20 novembre, Palazzo Fantoni (via Carlo Caneva 2) ospiterà l’incontro Il valore di esserci, organizzato nell’ambito del programma della Giornata Internazionale del Volontariato (Giv26). A promuoverlo, con il patrocinio della Città di Gemona del Friuli e il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Rete Alto Friuli, Cta Alto Friuli, Coordinamento Associazioni del Gemonese e MoVi Fvg, all’interno del percorso 50 anni di volontariato – Rigenerare legami di comunità.

Presentata dalla giornalista Anna Piuzzi, la serata si aprirà con un omaggio a Grazia Levi, la giornalista gemonese scomparsa nel 2024 che fu direttrice della sede Rai Fvg. Seguirà una tavola rotonda che vedrà protagonisti Igor Londero, storico e autore del libro “Pa sopravivence, no pa l’anarchie”, Silvana Cremaschi, volontaria scout durante il terremoto, il sociologo Paolo Tommasin, esperto di Terzo Settore e politiche sociali. Il dialogo sarà intervallato da videointerviste ai volontari del ‘76.

A chiudere la serata, la presentazione della canzone inedita “7 maggio 1976” di Miacaracarolina e Andrea Giavitto, scritta durante la residenza artistica Mille anni al mondo e mille ancora. L’ingresso sarà libero.