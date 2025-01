Dalla fragilità al lavoro: storie di riscatto grazie alla cooperativa Il Piccolo Principe

Dai tirocini agli stage, passando per la formazione personalizzata alle persone con svantaggio sociale: la cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia nel corso del 2024 ha offerto servizi di inclusione socio lavorativa a 69 persone con fragilità, rispondendo al bisogno di socialità e aumentando le competenze tecniche. Gli strumenti utilizzati sono stati numerosi e di diversa natura: tirocini inclusivi, percorsi osservativi e valutativi accreditati dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, stage scolastici, accoglienza di “messa alla prova” e formazione specifica di gruppo o personalizzata con diversi enti formativi della Regione (come Soform, Cefap ed Enaip).

“Uno degli obiettivi principali della nostra cooperativa – Tobia Anese responsabile dei progetti di integrazione lavorativa per la cooperativa Il Piccolo Principe – è quello di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Seppur non tutti i percorsi portino necessariamente a un contratto di lavoro, i risultati ottenuti sono molto incoraggianti e ci spingono a continuare su questa strada per favorire l’inclusione sociale, contribuendo a creare una società più equa”.

I risultati ottenuti sono più che incoraggianti: il 25% delle persone al termine del percorso ha conseguito ha siglato un contratto di lavoro. Questo significa che 9 persone (ad inizio anno una nuova persona è stata assunta) su 35 che avevano un obiettivo di inserimento nel mondo del lavoro, ha trovato occupazione all’interno del Piccolo Principe o in aziende private del territorio.

“Questi risultati positivi – ha concluso Anese – confermano il nostro impegno nel sostenere le persone in difficoltà. Grazie ai nostri progetti, molte persone hanno acquisito nuove competenze e sono entrate nel mondo del lavoro, contribuendo a ridurre i costi sociali legati alla disoccupazione e generando un beneficio economico per l’intera comunità. Ringraziamo le istituzioni che ci sostengono in questo importante percorso, permettendoci di offrire nuove opportunità a persone in difficoltà e ringraziamo anche chi ha deciso di sostenerci con la firma del suo 5 x mille, le cui somme degli ultimi anni sono state destinate a progetti anche nell’ambito dell’inserimento lavorativo”.