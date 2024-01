Dalla Giunta 4,5 milioni per i danni delle mareggiate e 13 alle imprese che innovano

Ristori per le mareggiate, contributi per investimenti tecnologici e supporto ai volontari della Protezione Civile al centro delle delibere della Giunta regionale. In tema di economia l’esecutivo ha approvato nuovo bando, con dotazione finanziaria di oltre 13 milioni di euro, a favore delle Pmi regionali. Le domande si potranno presentare a partire dal prossimo 14 marzo. Si tratta di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di investimento digitale nelle imprese che valorizzano lo sviluppo delle tecnologie e l’innovazione. Il limite massimo dell’aiuto concedibile per domanda è di a 250.000 euro e la gestione amministrativa del procedimento contributivo sarà svolta dalle Camere di commercio. Domande dal 14 marzo al 30 aprile 2024. Dalla Giunta via libera che a ulteriori ristori per mareggiate del 2 e 3 di novembre scorso: sono stati messi a disposizione 4,5 milioni di euro che serviranno a coprire a fondo perduto fino al

80% dei danni subiti dalle concessioni balneari. Infine, novità anche per i volontari delle squadre comunali di protezione civile e che potranno condurre i mezzi con targa speciale acquistati anche di recente dalla Protezione civile regionale. I permessi avranno natura provvisoria con una durata massima di 5anni.