Dalla Giunta Fvg l’ok definitivo alla manovra 2025

“Una manovra che dà risposte sia sul piano della spesa corrente, intervenendo su quei settori strategici dove pesa l’aumento del costo della vita come la salute e i sostegni alle persone fragili, e sia su quello degli investimenti, rinforzando linee contributive innovative come quella del fotovoltaico per l’autosostentamento energetico delle famiglie con una previsione per questa misura di 70 milioni di euro”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a commento dell’approvazione definitiva da parte della Giunta del disegno di legge afferente alla Legge di Stabilità 2025. Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale – ribadendo la soddisfazione per la recente approvazione all’unanimità del Consiglio delle autonomie locali al documento finanziario regionale – per quel che riguarda il sistema sanitario, che è il settore per il quale lo stanziamento è superiore agli altri, le risorse complessiva comprendono sia le dotazioni di fine 2024 sia le risorse aggiuntive che consentono di attuare una programmazione annuale. L’assessore ha poi ricordato lo sforzo compiuto per l’abbattimento dell’Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia) grazie a una contribuzione ai Comuni di 33 milioni di euro, generando in questo modo un vantaggio economico per i cittadini e le imprese. Nell’ambito delle fragilità Zilli ha indicato la previsione in bilancio di quelle risorse finalizzate alle persone con una pensione non superiore ai 15mila euro, le quali potranno usufruire di quella linea di aiuto introdotta nell’assestamento estivo con una previsione di 15 milioni di euro per ogni annualità. Questa la suddivisione dei 6 miliardi e 241 milioni complessivi della Stabilità per le principali aree settoriali: 159mln ad Attività produttive e turismo; 112mln alle Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche; 185mln a Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile; 594,68 milioni a Infrastrutture e territorio; 15mln alla Protezione civile; 91mln a Cultura e sport; 235mln a Lavoro, formazione istruzione e famiglia; 3 miliardi e 560 milioni a Salute, politiche sociali e disabilità; 675mln ad Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione; 123mln a Patrimonio, demanio, servizi generale, sistemi informativi.

“Tutte queste risorse – ha aggiunto Zilli – comprendono le linee di parte corrente e quelle di investimento per una programmazione di medio e lungo periodo che consenta a questa regione di crescere come ha dimostrato di saper fare con i risultati in questi anni”. Infine, come ha concluso l’assessore Zilli, l’iter della manovra prevede prima del dibattito in Consiglio regionale – il cui inizio è fissato per il 9 dicembre – ulteriori possibilità di integrazioni e di contributi al provvedimento a seguito dei confronti con le parti sociali e le Commissioni consiliari.