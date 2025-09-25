  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 25 Settembre 2025
BUSINESS FVG


Economia

Dalla Regione 17 milioni per digitale nelle scuole

Insiel presenta infrastrutture del Paolino d'Aquileia a Cividale
Redazione
Autore: Redazione

La Regione Friuli Venezia Giulia ha investito 17 milioni di euro di fondi propri per la digitalizzazione degli istituti d’istruzione a cui si sono aggiunti ulteriori 10 milioni di euro di fondi ministeriali per la cablatura degli edifici scolastici; l’Amministrazione regionale ha inoltre ottenuto un finanziamento europeo per la realizzazione di un laboratorio scolastico sulla digitalizzazione a servizio delle attività di formazione di tutte le scuole del territorio.

Lo ha affermato l’assessore regionale ai Servizi informativi Sebastiano Callari durante la conferenza stampa che si è svolta nell’aula magna dell’Isis Paolino d’Aquileia a Cividale del Friuli per presentare le opere di infrastrutturazione digitale a banda larga svolte da Insiel per innovare il piano di digitalizzazione dell’istituto. Alla presentazione ha preso parte anche l’amministratore unico di Insiel Diego Antonini e il dirigente scolastico Simone Paliaga.
“Questa – ha detto Callari – è una delle eccellenze del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia e sono orgoglioso che la Regione abbia contributo ad innalzare la qualità di questo Istituto e della formazione che chi lo frequenta può ricevere. Gli interventi eseguiti da Insiel affiancheranno studenti e docenti nel percorso che li accompagna verso il futuro”.
In particolare, Insiel ha collaudato sia il collegamento in fibra  alla rete pubblica regionale (RPR) sia le attività di cablaggio Lan eseguite nel contesto del Piano Scuole Fase 1. Oltre alla fibra è stata anche sviluppata la cablatura interna agli edifici e portato i collegamenti alla serra e alle stalle dell’istituto agrario, nell’ottica di supportare la scuola in preparazione al paradigma Agricoltura 4.0. Gli interventi hanno interessato tutti i 17 edifici che compongono l’istituto cividalese.

“Il Friuli Venezia Giulia – ha ricordato Callari – è tra le regioni più innovative in Europa, considerata “strong innovator” dalla classifica europea. Stiamo vivendo un momento incredibile dell’era della rivoluzione digitale. L’Intelligenza artificiale impatta profondamente sul presente e su voi studenti che siete il futuro di questa regione. È una rivoluzione paragonabile a quella industriale e come allora l’uomo resterà al centro e le macchine non potranno sostituire l’intelligenza umana e le sue competenze”.

L’assessore ha richiamato i giovani all’assunzione di “responsabilità nell’uso delle nuove tecnologie e alla necessità della formazione per acquisire le competenze necessarie con le quali governare l’intelligenza artificiale e per costruire il futuro da protagonisti, facendo dei nuovi strumenti digitali gli attrezzi dei mestieri di domani”.

Callari ha posto all’attenzione degli studenti anche la consapevolezza delle minacce derivanti dalle truffe online e dall’uso improprio dell’Intelligenza artificiale. Al contempo, ha sottolineato come dalle nuove tecnologie possono derivare interessanti e rilevanti opportunità di sviluppo e nuove professionalità che richiedono a scuole e mondo del lavoro di essere aggiornati dal punto di vista infrastrutturale così come dell’acquisizione delle competenze.

Redazione

