Dalla Regione 30 milioni di euro per lo sviluppo rurale

“Con il bando approvato diamo avvio alla nuova programmazione della Pac 2023-2027 all’interno della nuova

struttura dei fondi Ue. Si tratta di un bando importante, con una dotazione finanziaria di 30 milioni, che le aziende ormai

conoscono nella sua tipologia, in quanto sostituisce il vecchio “bando investimenti” della precedente programmazione Psr. La

novità di rilievo è che l’iter, dalla domanda alla fase dell’erogazione degli aiuti, sarà completamente seguito dall’Opr

Fvg, cioè dal nuovo Organismo pagatore della Regione”.

L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier commenta così l’approvazione, questa mattina, in Giunta regionale del nuovo bando SrD01. Il bando – previsto nell’ambito del Piano strategico nazionale Pac 2023-2027 e dal complemento per lo Sviluppo rurale della Regione e al quale vengono assegnate risorse economiche per 30 milioni di euro – è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e a incrementare la redditività delle stesse puntando al miglioramento delle performance climatico-ambientali.

“Oltre ad avere una dotazione finanziaria di rilievo – ha proseguito Zannier – il nuovo bando ha una prospettiva temporale

importante perché esce nell’immediatezza dell’avvio della nuova Programmazione, in modo da consentire alle aziende di fare tutte le attività istruttorie e ottenere in tempi brevi l’erogazione dei sostegni economici”.



I beneficiari dei sostegni economici sono gli imprenditori agricoli – singoli o associati – con l’esclusione delle aziende

che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto

capitale secondo le seguenti aliquote applicate alla spesa ammissibile alle operazioni: 60% per l’insediamento di giovani

agricoltori, 60% a beneficiari diversi da giovani agricoltori che si insediano e la cui attività prevalente ricade nelle zone

svantaggiate e 40% ai restanti beneficiari.

Le operazioni finanziate devono perseguire alcune specifiche finalità. Valorizzazione del capitale fondiario con estensione di

superfici irrigate, nonché la realizzazione di bacini di stoccaggio dell’acqua non esclusivamente alimentati da acque

stagionali. L’incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale anche attraverso l’approvvigionamento energetico per l’autoconsumo. Il miglioramento delle caratteristiche dei prodotti agricoli e la loro differenziazione sulla base delle esigenze dei mercati. L’introduzione di sistemi innovativi di gestione aziendale attraverso investimenti in tecnologie digitali. E la valorizzazione delle produzioni agricole nell’ambito delle filiere produttive corte e locali.