Dalla Regione 4 milioni di contributi per nuove stufe e camini

Il prossimo 23 marzo si aprirà il nuovo bando per la rottamazione delle vecchie stufe e delle caldaie a biomassa, che avrà una dotazione di oltre 4 milioni di euro. Il contributo massimo arriva a 4mila euro per chi acquista impianti che garantiscono un alto livello di qualità ambientale e prestazione energetica, e potrà essere richiesto anche da coloro che hanno recentemente aggiornato i propri impianti casalinghi. È prevista una retroattività di sei mesi che sarà estesa a 12 con una norma contenuta nella prossima legge Multisettoriale della Regione.

Lo ha reso noto oggi, a Trieste, l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, sottolineando che si tratta di misure che riguardano “direttamente la salute dei cittadini e la qualità dell’aria”.

In particolare il bando prevede un contributo di 3mila euro per la “rottamazione” di caldaie a biomassa, o pompe di calore, e di 2mila euro per stufe e camini, ai quali si aggiunge un bonus di mille euro nei 13 Comuni nei quali sono state rilevate criticità legate al benzoapirene o alle polveri sottili.

Si tratta dei comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, Sesto al Reghena, Camino al Tagliamento, Ronchis, Tolmezzo e Varmo.

Con il precedente bando della Regione sono stati sostituiti 1.414 generatori di calore obsoleti.