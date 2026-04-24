Dalla Regione Fvg 900mila euro a Comuni con siti Unesco

Ammontano a 900 mila euro le risorse che la Regione destina ai Comuni nel cui territorio sorgono siti Unesco.

Il riparto è stato stabilito oggi dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia su proposta del vicegovernatore con delega alla Cultura.

Al Comune di Cividale del Friuli vanno 405mila euro (150mila per spesa corrente e 255mila in conto capitale) per il contesto “I longobardi in Italia. I luoghi del potere”, 295mila euro spettano al Comune di Palmanova (250mila corrente e 45mila capitale) per “Le opere di difesa veneziane dal XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale” e di 200mila euro beneficia il Comune di Caneva per il Sito palafitticolo Palù di Livenza (100mila spesa corrente e 100mila in conto capitale).

Il provvedimento è alla luce della legge regionale 11 del 2019.