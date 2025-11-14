Dalla Regione FVG oltre 3 milioni per i progetti di Illy e Leonardo

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato due accordi di sviluppo destinati a Illycaffè e Leonardo. Il provvedimento, cofinanziato con risorse statali, assegna oltre 3 milioni di euro per sostenere programmi che rafforzano la competitività del sistema produttivo regionale e favoriscono investimenti strategici su ricerca, sviluppo e tecnologie avanzate.

Illycaffè investirà 115 milioni di euro nelle proprie sedi di Trieste, con interventi che spaziano dalla ricerca industriale alla sperimentazione e all’innovazione dei processi produttivi. Leonardo, con il progetto “Intelligent Secure Trustable Things” (Insectt), prevede attività di R&S su più siti nazionali, tra cui lo stabilimento di Amaro, per un valore complessivo di 900mila euro.

In entrambi i casi la Regione coprirà il 3% della spesa prevista, contribuendo alla realizzazione di investimenti considerati strategici per consolidare la presenza di imprese che generano occupazione qualificata e rafforzano l’attrattività del territorio.

«Questi accordi confermano la solidità del nostro tessuto produttivo e la bontà delle politiche messe in campo negli ultimi anni», commenta l’assessore Sergio Emidio Bini.