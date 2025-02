Daniela Fumarola tiene a battesimo oltre cento delegati Cisl Fvg

Sarà Daniela Fumarola, la neo eletta segretaria generale della CISL, a chiudere, attesissima, – mercoledì 26 a Palmanova – il corso lungo di formazione, organizzato dalla Cisl Fvg, e che ha visto partecipare oltre 150 delegati, di cui ben il 40% donne, di tutte le categorie e territori. Per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, nel nuovo ruolo di numero uno, Fumarola terrà, dunque, a battesimo l’avviato ricambio generazionale del Sindacato. “Abbiamo voluto – anticipa il segretario generale Cisl Fvg, Alberto Monticco – mettere in campo una formazione massiva per i nostri delegati, coinvolgendo tutte le strutture, e con l’obiettivo di preparare al meglio quelli che potrebbero essere i futuri operatori e dirigenti dell’Organizzazione: con loro abbiamo affrontato temi di rilievo ed attualità, come, ad esempio, quello dell’intelligenza artificiale, e consegnato strumenti per affrontare in modo efficace le trattative e gestire le relazioni con le controparti. Insomma una vera e propria palestra, che ci ha allenati per un anno e che mercoledì ci vedrà consegnare ai partecipanti i meritati crediti formativi”.

Un traguardo importante per la Cisl che, alla vigilia dell’apertura della stagione congressuale, mercoledì eleggerà anche i nuovi coordinatori della Cisl di Udine e della Cisl Alto Friuli, indicati rispettivamente in Giorgio Lazzarini e Fabiano Venuti.

Quanto ai congressi, da qui a tutta la primavera andranno al rinnovo gli organismi e i quadri dirigenti di tutte le categorie e della stessa Confederazione, quest’ultima attesa al voto il 19, 20 e 21 maggio.

In questo contesto, la formazione dei delegati assume un ruolo strategico, che va di pari passo con l’esigenza, espressa anche da Fumarola, durante il suo discorso di insediamento, di costruire un sindacato protagonista del cambiamento. Un protagonismo ben evidente anche nella legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa promossa dalla Cisl e che sarà al centro del confronto con i delegati. La legge, per la quale si auspica la più ampia convergenza parlamentare, ha l’ambizione di innovare il quadro delle relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione: quella gestionale, che garantisce ai lavoratori di entrare nei cda, compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende; finanziaria, attraverso la quale chi lavora avrà la possibilità di partecipare a nuove forme di azionariato diffuso e a nuove modalità di distribuzione degli utili; organizzativa, che prevede incentivi e meccanismi premianti per le aziende che consentiranno a chi lavora di contribuire alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi; ed, infine, consultiva con i sindacati consultati in via preventiva e obbligatoria su molte scelte strategiche in più rispetto a quelle previste dalla legislazione attuale.