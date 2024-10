Danieli investirà oltre mezzo miliardo di euro nell’Abs di Cargnacco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Gruppo Danieli si prepara ad investire 572 milioni all’Abs di Cargnacco, sul fronte della sostenibilità, e punta ad inserire il progetto per la super acciaieria green di Piombino nel proprio portafoglio ordini a metà 2025. Con un valore di un miliardo e mezzo di euro, è tra le commesse più importanti nella storia della multinazionale friulana.

Lo ha annunciato il presidente Alessandro Brussi al quartier generale di Buttrio, in occasione della presentazione del bilancio approvato lo scorso 25 settembre. Confermati i risultati dell’anno precedente, con Abs che ha sofferto una riduzione della marginalità, chiudendo in pareggio, compensata dagli indicatori tutti in crescita del settore plant making. Quasi quattro miliardi e mezzi il fatturato, con un margine operativo lordo di poco inferiore ai 400 milioni.