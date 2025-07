Danieli, commessa in Giappone da 170 milioni per un’acciaieria green

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Jfe Steel, secondo produttore di acciaio in Giappone e leader mondiale nella produzione di acciaio per il settore automobilistico, ha scelto Danieli come partner tecnologico per un piano di transizione ecologica e di riduzione delle emissioni di CO2. La multinazionale di Buttrio fornirà un’acciaieria completamente nuova presso il sito di Kurashiki, la cui entrata in funzione è prevista la prima parte del 2028. La commessa ha un valore di circa 170 milioni di euro L’impianto sarà il più grande al mondo in termini di capacità di carico e includerà un forno elettrico ad arco da 500 tonnellate di capacità totale, provvisto di un sistema di carica continua e preriscaldo orizzontale di rottame e preridotto, per una produzione di acciaio liquido di circa 410 tonnellate all’ora con 320 tonnellate a colata. La capacità produttiva annua sarà oltre 2 milioni di tonnellate. L’impianto sarà anche dotato di un sistema di recupero energetico che sfrutterà il calore dei fumi prodotti durante la fusione, restituendolo al processo di preriscaldo del materiale da fondere.

Per la società giapponese il valore dell’investimento complessivo è di 2,2 miliardi di dollari ed è finalizzato alla produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio. Una transizione green a cui Danieli contribuirà in maniera determinante.