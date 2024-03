Danieli, gran balzo (+33%) dell’utile netto nel semestre

E’ cresciuto del 33 per cento l’utile netto del gruppo Danieli, fra principali colossi dell’acciaio a livello mondiale.

Il bilancio semestrale, che segna un utile netto di 98,8 milioni di euro rispetto ai 74,1 dello stesso periodo del 2022, è stato approvato oggi dal consiglio di amministrazione, riunito a Buttrio.

Il bilancio segna una crescita dell’11 per cento dei ricavi operativi (da un miliardo e 865 milioni a due miliardi e 72 milioni) e del margine operativo lordo, che è aumentato del dieci per cento (da 145,5 a 160,6 milioni di euro).

In crescita del 6 per cento il risultato operativo (da 85 a 90,4 milioni), la posizione finanziaria netta (da un miliardo e 602 milioni di euro a un miliardo e 666 milioni; + 4 per cento) e il patrimonio netto, che è passato da due miliardi e 407 milioni a due miliardi e 481 milioni di euro, con un aumento del tre per cento.

Il portafoglio ordini risulta ben diversificato per area geografica e per linea di prodotto e ammonta a sei miliardi e 34 milioni di euro. Di 322 unità è aumentato il numero dei dipendenti, da 9.732 a 10.054.

Nel semestre – evidenzia il gruppo – c’è stato un calo di redditività nella produzione di acciaio e un miglioramento nella progettazione e fornitura di impianti siderurgici Danieli, considerati “front runners” nelle tecnologie per la produzione di “acciaio verde”.

Secondo la Danieli, nei prossimi sei mesi non ci saranno variazioni significative nei trend attuali consentendo al Gruppo di confermare le previsioni di chiusura di bilancio sia per questo, sia per il prossimo anno.

Nella nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione, la Danieli “condanna ogni conflitto in essere e soprattutto quello in corso fra Russia e Ucraina che – ha sottolineato – sta portando in Europa delle gravi conseguenze per distruzioni, perdite di vite umane e perdite economiche che – ha concluso la Danieli – contiamo possano cessare al più presto con una giusta ed equa conclusione”.