Danieli, imbarco record a Porto Nogaro. Commessa della Nucor da 600 milioni

Hanno preso il via questa mattina, presso il molo di Porto Nogaro, le operazioni d'imbarco di un mega impianto tecnologico realizzato dalla friulana Danieli, in favore del colosso statunitense dell'acciaio, Nucor.

Una commessa da record, per volume dell’opera, pari a 8.000 metri cubi, e valore economico, 600 milioni di euro, che richiederà il trasferimento di oltre 600 colli di materiale attraverso le rotte transoceaniche, per condurre nello stabilimento della West Virginia l’innovativo impianto di laminazione. Estremamente articolate le procedure d’imbarco, come spiegato dal Direttore Acquisti della Logistica del Gruppo Danieli: