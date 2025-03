Danieli, in sei mesi 125 milioni di utile netto (+27%)

Si è chiuso con un utile netto superiore ai 125 milioni di euro, in crescita del 27% per cento rispetto ai circa 99 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, il bilancio semestrale del gruppo Danieli, approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione dal colosso siderurgico di Buttrio, relativo al periodo primo luglio-31 dicembre 2024.

Il Gruppo – sottolinea una nota – è diventato oggi leader a livello mondiale grazie agli impianti di assoluta avanguardia per tecnologia ed efficienza nella produzione di acciaio green a costi competitivi.

Per la Danieli, il semestre ha fatto registrare ricavi operativi per oltre due miliardi di euro, un margine operativo lordo superiore ai 163 milioni di euro, in crescita del due per cento rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente.

La posizione finanziaria netta è migliorata da 663 a 673 milioni di euro e il patrimonio netto totale è aumentato del cinque per cento, da due miliardi e 629 milioni a due miliardi e 760 milioni di euro. La liquidità di cassa ha raggiunto i due miliardi e 189 milioni di euro. Il portafoglio ordini ha una consistenza di cinque miliardi e 388 milioni di euro.

La prospettiva per i prossimi sei mesi è quella di consolidare gli attuali trend con la compensazione fra i risultati delle attività di produzione di acciaio, previste in miglioramento rispetto alla frenata degli ultimi mesi, e quelle di costruzione di impianti, previste “in tenuta con buoni margini”.