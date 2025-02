Danieli, la Cassazione condanna ex dipendente: accesso abusivo a 100mila file

La Corte di Cassazione pochi giorni fa ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a mesi 3 e giorni 10 di reclusione a un ex dipendente del Gruppo Danieli, per i reati di accesso abusivo al sistema informatico e danneggiamento irreversibile di oltre 108mila file contenenti know-how industriale e commerciale di Danieli Automation spa. La Suprema Corte ha disposto il pagamento di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza della Corte di Appello di Trieste ricostruisce i fatti alla base della vicenda processuale, con particolare rilevanza per gli eventi verificatisi nei giorni immediatamente antecedenti le dimissioni della persona coinvolta, che successivamente e’ stata assunta da un concorrente diretto di Danieli.

“L’azienda ribadisce la propria ferma posizione nel non tollerare comportamenti che violino la legalità e compromettano la tutela del proprio patrimonio industriale e commerciale – ha spiegato l’avvocato Maurizio Miculan. Danieli Automation spa conferma inoltre il proprio impegno nella protezione dei clienti e nella salvaguardia della propria integrita’ aziendale. Divenuto definito l’accertamento dei fatti contestati, il prossimo passaggio sara’ l’azione che Danieli Automation spa radichera’ in sede civile per ottenere il risarcimento dei gravi danni derivanti dalla violazione del proprio know-how industriale e commerciale” conclude il legale.