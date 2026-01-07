Danieli partner di Hyundai per nuova acciaieria green negli Usa

Danieli sempre più protagonista sulla scena industriale internazionale. Il colosso coreano Hyundai ha infatti scelto il gruppo di Buttrio come partner tecnologico per la realizzazione di un nuovo impianto siderurgico green negli Stati Uniti, nello Stato della Louisiana. L’accordo prevede una commessa complessiva da circa 650 milioni di dollari.

All’azienda friulana è stata affidata la fornitura di quattro unità produttive destinate a trasformare il minerale di ferro in bramme di acciaio di alta qualità, fondamentali per la produzione di materiali ad alto valore aggiunto e per l’approvvigionamento degli stabilimenti Hyundai Motors già operativi negli Usa. Il progetto comprende un impianto di riduzione diretta, due forni fusori elettrici con metallurgia secondaria, due colate continue per bramme di grande spessore e due forni di riscaldo.

Con questo investimento Hyundai punta a rafforzare la propria capacità produttiva siderurgica sul mercato nordamericano, accorciando la filiera e rendendo più sostenibile la supply chain per il settore automotive. L’intesa consolida inoltre la collaborazione tra i due gruppi su progetti strategici ad alto contenuto tecnologico, aprendo la strada a nuove opportunità nel mercato globale dell’acciaio.