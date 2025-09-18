Danieli posa la prima pietra per impianto green in Svezia: -7% di Co2 nel Paese

E’ stata posata la prima pietra del nuovo impianto green realizzato dalla Danieli di Buttrio per il gigante dell’acciaio svedese SSAB a Luleå. U atto avvenuto alla presenza della vicepremier e ministra svedese dell’Energia, delle Imprese e dell’Industria, Ebba Busch, delle istituzioni locali e dei vertici industriali,

Il progetto, del valore di circa 1 miliardo di euro, darà vita a uno degli impianti siderurgici più avanzati al mondo, con una capacità produttiva di 2,5 milioni di tonnellate annue di acciaio speciale e una riduzione del 7% delle emissioni totali di CO2 della Svezia, un traguardo storico nella transizione energetica europea.

Nel suo intervento, la vicepremier Ebba Busch ha spiegato che “Questo impianto è la prova concreta che la transizione industriale è possibile. È un investimento che riduce le emissioni, crea lavoro e rafforza la competitività della Svezia e dell’Europa. Si tratta della più grande iniziativa di ricerca e innovazione mai realizzata nella storia moderna della Svezia: un progetto che trasforma le scoperte scientifiche di oggi nella tecnologia di domani, mettendola al servizio del nostro Paese e del mercato globale”, ha concluso la vicepremier

Il nuovo mini-mill sarà dotato delle più avanzate tecnologie sviluppate da Danieli: due forni DigiMelter ad alta efficienza energetica alimentati da Q-One®, un impianto di metallurgia secondaria di ultima generazione, una linea integrata di colata e laminazione diretta e sistemi di trattamento delle acque e dei fumi ai più alti standard ambientali.

“Siamo onorati che la Vicepremier Ebba Busch abbia definito questo progetto come simbolo di una nuova stagione industriale” sottolinea il CEO di Danieli, Giacomo Mareschi Danieli, “È la conferma che l’innovazione tecnologica italiana è in grado di generare benefici ambientali, economici e sociali concreti, guidando la transizione globale verso un’acciaieria decarbonizzata e competitiva.”

Il nuovo impianto entrerà in funzione entro la fine del 2028 e raggiungerà la piena operatività nel 2029. Con questa realizzazione, Danieli si conferma campione tecnologico europeo nella transizione verde e partner strategico per i progetti di sostenibilità più ambiziosi a livello globale.