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Economia

Danieli-Shinagawa, investimento da 12 milioni a San Dorligo della Valle

Nuovo stabilimento a Trieste e oltre 30 assunzioni: l’operazione sostenuta dal finanziamento regionale FRIE, con il supporto di CiviBank, conferma il modello di collaborazione tra industria, finanza e territorio
Redazione
Autore: Redazione

Si parla spesso di “sistema Friuli Venezia Giulia” come modello virtuoso di collaborazione tra imprese, istituzioni e finanza. Nei giorni scorsi se n’è avuta un’ulteriore, concreta dimostrazione. Il Gruppo Danieli, multinazionale italiana con sede a Buttrio (Udine) e tra i leader mondiali nella progettazione e realizzazione di impianti siderurgici e metallurgici, ha perfezionato – attraverso una partnership industriale con la multinazionale giapponese Shinagawa Refra. Co. Ltd. – un’importante operazione di finanziamento agevolato FRIE, per il tramite di CiviBank – Gruppo Sparkasse. L’operazione è finalizzata a sostenere un investimento complessivo superiore ai 12 milioni di euro in Friuli-Venezia Giulia, con significative ricadute occupazionali: sono previste oltre 30 nuove assunzioni a regime. L’investimento riguarda la realizzazione, a San Dorligo della Valle (Trieste), di un nuovo e innovativo stabilimento industriale destinato alla produzione di polveri lubrificanti (mold flux) per stampi utilizzati nei processi di colata continua per la produzione di acciai di alta qualità. Il progetto sarà sviluppato nell’area del sistema logistico-industriale dell’Interporto di Trieste, infrastruttura strategica del Nord Adriatico, anche in virtù del regime di Punto Franco internazionale, con un ruolo sempre più centrale nel supporto alla manifattura avanzata regionale. La nuova società operativa, Shinagawa Danieli Advanced Materials S.p.A., nasce come joint venture 51% Shinagawa – 49% Danieli, con l’obiettivo di portare in Europa il know-how giapponese nelle tecnologie refrattarie e integrarlo con le competenze ingegneristiche e impiantistiche sviluppate da Danieli a livello globale.

«Con soddisfazione riusciamo, grazie al know-how sviluppato in questi anni, ad accompagnare controparti strutturate nei loro progetti volti ad aumentare l’attività economica nelle Regioni che presidiamo e che vedono – come in questo caso – l’ingresso di multinazionali estere che trovano nel nostro territorio di origine un unicum per qualità delle infrastrutture e strumenti di finanza agevolata a supporto» sottolinea il Direttore Generale di CiviBank, avv. Luca Cristoforetti. Fondamentale il ruolo della finanza agevolata regionale: il finanziamento FRIE, strumento della Regione Friuli-Venezia Giulia a supporto degli investimenti produttivi, si conferma leva decisiva per attrarre capitali industriali, sostenere l’innovazione e rafforzare la competitività del territorio.

In foto: Alessandro Brussi, Presidente Gruppo Danieli; Michele Zanolla, Presidente FRIE; Roberto Polesello, Responsabile Corporate & Sviluppo Frie e Fondi Agevolati FVG CiviBank; Gianluca Buoro, Amministratore Unico Shinagawa Danieli Advanced Materials S.p.A.; Paolo Privileggio, Presidente Interporto di Trieste

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