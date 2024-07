Danieli realizzerà un’acciaieria green in Svezia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il futuro green dell’acciaio parla sempre più friulano, grazie alla Danieli che fornirà la tecnologia necessaria per la nuova acciaieria “verde” che SSAB, colosso scandinavo della siderurgia, costruirà a Lulea, in Svezia. In base all’accordo, la multinazionale di Buttrio fornirà – chiavi in mano – una soluzione tecnologica altamente automatizzata per il nuovo mini-mill, composto da due forni elettrici ad arco con brevetto Danieli. Alimentato da rottame e da una miscela di spugna di ferro priva di combustibili fossili, una volta a regime l’impianto garantirà una riduzione del 7% delle emissioni di CO2 totali della Svezia, attraverso la conversione dell’attuale produzione a ciclo integrato nel sito di Lulea. L’avvio del nuovo impianto è previsto per la fine del 2028, con piena capacità operativa l’anno seguente. Le autorizzazioni ambientali sono previste per la fine del 2024. Una volta completato, SSAB smantellerà l’attuale sistema di produzione basato sull’altoforno a Lulea proseguendo nel processo di decarbonizzazione iniziato alcuni anni fa, di cui Danieli si conferma partner fondamentale.