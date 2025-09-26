Danieli: utile a 220 milioni, fatturato a 4,2 miliardi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è chiuso con un utile netto di 220 milioni di euro e un fatturato di 4 miliardi e 200 milioni di euro il bilancio 2024-205 della Danieli di Buttrio, colosso friulano fra i primi produttori mondiali di acciaierie “chiavi in mano”.

I conti relativi al periodo 1 luglio 2024-30 giugno 2025 sono stati approvati nel pomeriggio dal consiglio di amministrazione che ha deciso di proporre all’assemblea dei soci, convocata per il prossimo 28 ottobre, un dividendo di 0,31 euro per le azioni ordinarie e di 0,3307 euro per le azioni di risparmio, per un totale di circa 23 milioni di euro da distribuire agli azionisti.

Il cda ha sottolineato che, negli ultimi dieci anni, oltre l’85 per cento degli utili del gruppo è stato reinvestito in azienda per mantenerla finanziariamente solida e per consentire gli investimenti in nuovi impianti e in innovazione.

Proprio grazie all’innovazione, che ha portato la Danieli a dotarsi di tecnologie sempre più apprezzate dai mercati internazionali e dagli stessi concorrenti che stanno convergendo sulle tecnologie del gruppo friulano – ha evidenziato il cda – il colosso di Buttrio è arrivato a un portafoglio ordini che sfiora i 5,4 miliardi di euro, senza considerare alcuni contratti appena firmati e un investimento infragruppo di 350 milioni di Euro per la realizzazione di un nuovo forno per l’Abs a Pozzuolo del Friuli.

Il bilancio appena approvato ha risentito dei buoni risultati della sezione legata alla costruzione di impianti, che ha registrato un margine operativo lordo di 384 milioni di euro; l’altro settore di attività della Danieli, quello della produzione di acciaio, ha superato la soglia di un milione e centomila tonnellate, con un margine operativo lordo di circa 54 milioni di euro.

Per il prossimo anno, la Danieli prevede un fatturato superiore ai quattro miliardi e 200 milioni di euro, un margine operativo lordo superiore ai 430 milioni di euro e un portafoglio ordini fra i 5,7 e i sei miliardi di euro.

I dipendenti del gruppo sono di poco superiori alle diecimila unità.