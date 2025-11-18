Danni da maltempo anche nei Colli Orientali del Friuli

Danni da maltempo si contano anche nei Colli Orientali del Friuli, dove ingenti danni sono emersi tra le aziende vitivinicole associate al Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, che hanno registrato fino a 332,1 millimetri di pioggia in meno di 24 ore.

I comuni tra Cividale e Prepotto, insieme alla Valle dello Judrio, sono tra le zone più colpite. Il Consorzio – che riunisce circa di 200 soci – ha subito allagamenti nei vigneti, frane di terreni collinari e crolli di porzioni di collina, con danni anche alle strutture aziendali. Diverse cantine hanno riportato danni a strutture e vigneti, allagamenti con oltre un metro d’acqua nei locali interrati, che hanno causato danni a bottiglie e attrezzature.

“È stata una vera e propria bomba d’acqua che ha provocato frane e smottamenti importanti con crolli di 70-80 metri in vigneti collinari”, afferma il presidente del Consorzio, Filippo Butussi, che chiede aiuto alle istituzioni.