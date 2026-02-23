La crescente centralità dei dati, dell’Intelligenza Artificiale e delle infrastrutture digitali sta ridefinendo in profondità il sistema produttivo e la competitività dei territori. In questo contesto, i Data Center rappresentano oggi un’infrastruttura critica, non solo tecnologica ma anche industriale, energetica e geopolitica.

Di questo si parlerà, giovedì 26 febbraio, alle ore 10, nella torre di Santa Maria, nel corso del convegno dal titolo “Data Center: innovazione, competitività e sostenibilità” promosso da Confindustria Udine – Commissione Energia e Gruppo Telecomunicazione e Informatica.

L’incontro intende offrire un momento di confronto qualificato tra istituzioni, imprese e stakeholder per analizzare il ruolo dei data center come motore di sviluppo del tessuto produttivo regionale e nazionale.

Dopo i saluti istituzionali di Marco Bruseschi, presidente della Commissione Energia di Confindustria Udine, e di Sebastiano Callari, assessore regionale al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi, l’attenzione si concentrerà, con l’intervento di Cristian Feregotto, capogruppo Telecomunicazione e Informatica di Confindustria Udine, sull’impatto economico e industriale delle infrastrutture digitali, sul valore strategico dei dati e sulle opportunità aperte dall’Intelligenza Artificiale per le imprese.

Un focus specifico sarà poi dedicato, con gli approfondimenti di Michele D’Ambrosio, adviser digitale di Confindustria nazionale, e di Diego Antonini, amministratore unico di Insiel, al quadro normativo europeo e al tema della sovranità digitale, elementi chiave per garantire sicurezza, competitività e autonomia strategica del sistema produttivo.

Le testimonianze industriali, a partire da quella di Francesco Donadio, head of Customer Solutions di Retelit, permetteranno inoltre di approfondire esperienze concrete di gestione dei data center e le prospettive di sviluppo futuro.

Il convegno affronterà infine, con Guido Innocenti, general manager di EMEA OEM, Modine Cis Italy, il tema cruciale della sostenibilità energetica e ambientale, analizzando soluzioni tecnologiche innovative per l’efficienza dei sistemi di raffreddamento e la riduzione dell’impatto ambientale, in un’ottica di equilibrio tra crescita digitale e transizione sostenibile.

Un’occasione di dialogo per comprendere come infrastrutture digitali, politiche industriali ed energia possano integrarsi in una visione di sviluppo responsabile e competitivo.