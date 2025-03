Nuovo data center di Insiel a Palmanova, avviato l’iter

“La firma del contratto rappresenta un importante passo avanti nel percorso di digitalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia. Il nuovo data center di Palmanova non solo migliorerà l’efficienza delle soluzioni informatiche utilizzate in tutti i comparti regionali (Regione, Sanità, Enti locali) ma contribuirà anche a rafforzare la posizione della Regione come leader nell’innovazione tecnologica a livello nazionale”.

Così l’Amministratore unico di Insiel spa, Diego Antonini, che ha siglato oggi nella sede della società in house a Trieste, il contratto con il raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) che si è aggiudicato la gara per la progettazione del nuovo data center a Palmanova.

“Ora siamo nella fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica – ha chiarito Antonini -. L’appalto è stato aggiudicato da ATI Project (Pisa) in raggruppamento con Archest (Palmanova) e Projectos (Madrid) e l’affidamento comprende la progettazione tecnica ed economica, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. A questa prima fase seguirà la gara dell’appalto integrato ovvero l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori da parte dello stesso operatore economico per poi passare alla fase esecutiva vera e propria di costruzione del data center”.

“Siamo entusiasti dell’opportunità di collaborare con Insiel e orgogliosi di contribuire a un progetto così significativo per l’evoluzione digitale del Friuli Venezia Giulia. Insieme all’intero team multidisciplinare, mettiamo a disposizione la nostra esperienza internazionale nella progettazione integrata di strutture complesse, che rispettano i più elevati standard di qualità, efficienza, sicurezza e sostenibilità. L’obiettivo condiviso è realizzare un data center di ultima generazione, un polo tecnologico d’avanguardia per il consolidamento e il potenziamento dell’infrastruttura digitale della regione” ha commentato Luca Serri, Ceo di ATI Project, mandataria in Rtp con Proyectos e Archest.

Dopo la firma odierna, Rtp avrà 90 giorni per redigere il progetto che sarà quindi sottoposto a verifica, come previsto dalle normative vigenti; un soggetto terzo ne analizzerà i contenuti e valuterà completezza e correttezza. Una volta superata questa fase, dopo la validazione effettuata dal Rup, il progetto potrà essere messo a base della gara dell’appalto integrato.

“Questo progetto rappresenta un investimento strategico per la regione, mirato a potenziare le infrastrutture digitali e a garantire un servizio affidabile e sicuro per la Pubblica Amministrazione e il sistema sanitario regionale ed è un esempio concreto di come la collaborazione tra Enti pubblici e privati possa portare a risultati eccellenti a beneficio di tutta la comunità” ha aggiunto Antonini.

Nel dettaglio, il nuovo data center di Insiel, che verrà realizzato nel campus della Protezione Civile a Palmanova, prevede due edifici completamente separati in grado di funzionare, in caso di necessità, l’uno in sostituzione dell’altro, garantendo un’assoluta continuità del servizio. Nel nuovo data center potranno essere ospitati tutti quei servizi mission critical (quali il sistema integrato ospedaliero, Sores, servizi di sportello) che richiedono la continuità operativa ma anche i nuovi servizi che si basano sulle applicazioni di intelligenza artificiale.

La struttura rispetterà tutti i requisiti posti dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e dalla norma Ansi/Tia 942 che definisce le best practice e le linee guida per la realizzazione di questa tipologia di costruzioni e potrà essere un punto di riferimento per le Pubbliche amministrazioni italiane che hanno la necessità di garantire elevati standard di sicurezza e scalabilità nell’erogazione dei servizi ovvero la capacità di gestire un aumento del carico di lavoro o del traffico senza compromettere le prestazioni.

La Regione ha ritenuto la proposta di Insiel sul data center a Palmanova un investimento strategico e ha provveduto a fornire i capitali necessari tramite la sottoscrizione, nel 2023, di un aumento di capitale di 15 milioni di euro.