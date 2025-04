Dati sul turismo a Udine, dubbi dagli incassi dei negozianti del centro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dubbi e verifiche sul numero dei turisti che nel 2024 hanno visitato Udine. Come annunciato ieri dal vicesindaco Alessandro Venanzi in conferenza stampa, lo scorso anno il capoluogo friulano ha registrato un incremento di 1 milione di visite (+6,76) rispetto al 2023, grazie anche all’aumento dei visitatori (+10,39%), in particolare nel periodo natalizio.

Dati che il sindaco si attendeva anche grazie alla spinta culturale innescata con le grandi mostre, come quella inaugurata oggi in castello.

A porre le sue perplessità, però, è Gianni Croatto, commerciante, presidente del Comitato Amici di via Mercatovecchio nonché consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Il consigliere di minoranza vuole vederci chiaro, non con stime ponderate, ma con dati campione reali.

“Trovo quindi piuttosto curioso che i riscontri diretti sul campo non trovino corrispondenza nelle statistiche presentate dalle istituzioni”, spiega Croatto. “Con il massimo rispetto per il lavoro svolto dalle autorità competenti e dai ricercatori coinvolti, ritengo sia fondamentale procedere a un’ulteriore verifica della veridicità e dell’accuratezza di tali dati, confrontandoli approfonditamente con le testimonianze concrete degli operatori economici della città”.

Ma scettica è stata anche la reazione degli albergatori, secondo i quali è possibile fare molto meglio dal punto di vista dei pernottamenti, visto che le strutture hanno registrato una variazione tra il 2023 e il 2024 di appena l’1%.

“Se si vuole fare meglio – spiega Giuliana Ganzini, Presidente Ass. Abergatori di Udine – bisogna incrociare i dati forniti con altri che misurano con specificità e puntualità i soggiorni alberghieri e restituiscono stagionalità e periodi di minore”.