Davide Orzan primo Ambasciatore Eccellenze Goriziane nel mondo 

“Promuovere Gorizia e il suo patrimonio in Italia e all’estero e favorire l’insediamento di investimenti all’interno del territorio comunale a esclusivo beneficio dello sviluppo della comunità locale”: questa la finalità della benemerenza dell’Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio goriziano, conferita oggi, per la prima volta, dal sindaco, Rodolfo Ziberna, a David Orzan, imprenditore goriziano classe 1967 che ha maturato una lunga esperienza all’estero, principalmente nel campo dell’enologia, avviando proficue relazioni commerciali con soggetti operanti soprattutto in Cina.

“Rispetto al Premio dedicato ai patroni Santi Ilario e Taziano, con cui Gorizia rende merito a un cittadino goriziano per il suo vissuto e per i traguardi raggiunti, la benemerenza di Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio Goriziano ha uno scopo completamente diverso. Grazie alle relazioni che i beneficiari, goriziani ma non solo, hanno avuto la capacità di allacciare nella loro esperienza professionale, facciamo in modo che ci possano essere investimenti, sponsorizzazioni o benefici per il nostro territorio”, ha rimarcato il sindaco, Rodolfo Ziberna in occasione della cerimonia.

David Orzan ha spiegato cosa si propone di fare: “Intendo fare in modo che la Cina si avvicini a Gorizia, facendo conoscere la città e il suo territorio con tutte le sue peculiarità, in modo che imprenditori cinesi possano fare degli investimenti e consumare i nostri prodotti e le nostre eccellenze”.

David Orzan lavora tuttora in qualità di Export Manager per vari produttori di vino e consulente internazionale. Dal suo curriculum vitae emergono appunto le esperienze maturate all’estero principalmente nel campo dell’enologia e le relazioni commerciali intrattenute con soggetti operanti soprattutto in Cina, dove ha vissuto dal 2007 al 2019, e con istituzioni asiatiche. Questo lo ha portato a ospitare a Gorizia alcuni imprenditori cinesi, a cui ha avuto modo di proporre la possibilità di effettuare investimenti anche all’interno del territorio comunale.