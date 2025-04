Dazi al 20% per la Ue. In Friuli ricadute per 500 milioni, tremano auto e vino

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le minacce sono diventate realtà. Donald Trump ha annunciato i dazi reciproci per l’Unione Europea al 20%. Ma saranno danni un po’ per tutti. I dazi entreranno in vigore tra il 5 e il 9 aprile: si parte dal 10% applicati ai Paesi meno colpiti fino ad arrivare alla ‘stangata’ riservate alla Cina al 34%. Trema l’Italia. I nuovi dazi introdotti dall’amministrazione americana rappresentano una seria minaccia per l’export europeo, notizia che allarma anche il Friuli Venezia Giulia dove una parte significativa della subfornitura è legata proprio al comparto automobilistico. Sulle auto i dazi sono al 25% già in vigore da oggi. In apprensione anche tutto il comparto agroalimentare, in particolare il vino trainato dal Prosecco. Una batosta per il Friuli Venezia Giulia