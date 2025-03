Dazi al 200%: la minaccia di Trump terrorizza i vini del Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La guerra dei dazi rischia di far saltare il mercato del vino in America. Le minacce di Trump con dazi al 200% sui vini se l’Europea non ritirerà le tariffe al 50% sul whisky, fanno tremare il comparto, che pesa per alcune centinaia di milioni di euro e 350 milioni di bottiglie. Il mercato a stele e strisce per il vino friulano trainato da prosecco pinot grigio, ha registrato aumenti significativi e le preoccupazioni sono evidenti “Sarebbe catastrofico – dice Rodolfo Rizzi direttore della Cantina di Ramuscello – perché negli Usa va almeno il 20% della produzione. Oggi una battaglia da 5 euro finisce sugli scaffali americani a 20, altri aumenti sarebbero insostenibili per i loro importatori. Concetti ribaditi a Telefriuli da Marco Rabino presidente delle Doc Fvg.

Preoccupato anche Stefano Trinco della Cantina Pitars e presidente della Doc Friuli. “Speriamo sia una sparata perché significherebbe perdere impostanti fette di mercato, ma anche ala 25% i dazi ci faranno male”.

Non solo il vino in ansia ma tutto agroalimentare del Fvg che pesa quasi due miliardi, con il 10% destinato agli Usa.