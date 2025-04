Dazi, D-day. Fedriga: “trattare subito”. Zilli in diretta su Telefriuli alle 21

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cresce l’attesa anche nella nostra regione per l’annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dei dazi. Tempo di chiudere la borsa di Wall Street, e alle 16 ora locale – saranno le 22 in Italia – dal giardino delle rose della Casa Bianca il tycoon comunicherà le nuove tariffe con le quali fare i conti. Conti che si annunciano salati: dai 260 ai 550 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia, secondo il dossier commissionato dallo studio Ambrosetti. La nostra regione è infatti al terzo posto in Italia per il peso dell’export sul PIL: incide per il 47,5%, 14 punti in più rispetto alla media italiana. E oltre il 12% dell’export manifatturiero del Friuli Venezia Giulia è diretto vero gli Stati Uniti.

Donald Trump ha indicato quello di oggi come il ‘giorno della liberazione’. La portavoce la portavoce dell’amministrazione Leavitt ha aggiunto che “il 2 aprile salirà alle cronache come uno dei giorni più importanti della storia americana”. Ma “saremo gentili” ha precisato Trump. L’Unione europea si dice pronta a contromosse: aperture alla trattativa da un lato, ma anche multe dell’Antitrust alle multinazionali dell’hi tech. La premier Giorgia Meloni dovrebbe ricevere a Roma dopo la metà di aprile il vicepresidente americano Vance, per parlare anche di dazi. Molto preoccupate le Regioni. Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga continua a ripetere “L’Italia tratti subito”.

Anche di dazi si parlerà questa sera su Telefriuli a Elettroshock. Alle 21 ospite in diretta l’assessore regionale alle Finanza Barbara Zilli.