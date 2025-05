Dazi e crisi tedesca, il Pil del Fvg previsto in calo nel 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ombra dei dazi americani mette il freno al Pil del Friuli Venezia Giulia. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia aggiornati ad aprile, il prodotto interno lordo che nel 2024 aveva fatto segnate un più 0,5%, per l’anno in corso è previsto diminuire allo 0,4% nel 2025 per poi tornare a crescere dello 0,7 nel 2026.

Gli investimenti, dopo aver registrato nel quadriennio 2019/2023 una variazione positiva del 27,3%, sono previsti stagnanti nell’anno in corso e diminuire dello 0,9% il prossimo. Le scelte di investimento delle imprese sono ancora condizionate dall’incertezza sulle prospettive economiche che svolge un ruolo determinante nell’attivare l’acquisto dei beni strumentali. Meglio i consumi delle famiglie, in rialzo dello 0,7% quest’anno e dello +0,8% il prossimo, sostenuti dall’ulteriore lieve crescita dei livelli occupazionali e dalla discesa dei tassi di interesse.

Nubi anche sull’export, tra crisi tedesca e politiche di Trump: le esportazioni non dovrebbero spingersi oltre al più 0,5% nel 2025 con una ripresa al 3% nel 2026. Dal lato dell’offerta, il valore aggiunto dell’industria, dopo il calo dello scorso anno, -dovrebbe registrare una variazione positiva nel 2025 (+0,3%) e soprattutto nel 2026 (+0,9%), grazie anche all’export e alla domanda interna. Si stima un deciso calo nel comparto delle costruzioni (-1,6% nel 2025, -5,8% nel 2026), mentre si prevede prosegua il trend positivo in quello dei servizi (+0,8% nel 2025 e +1,0% nel 2026). L’occupazione, che nel 2024 ha continuato a rafforzarsi, subirà una decelerazione quest’anno anche per il ridimensionamento del comparto edilizio.

“La variabilità legata alle politiche commerciali, inclusa la gestione delle tariffe doganali, – è il commento del presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo -può tradursi in occasioni per ripensare le strategie di posizionamento sui mercati esteri e rafforzare la competitività. In particolare, l’attuazione del piano infrastrutturale tedesco promette di imprimere un’accelerazione all’economia del Paese, con ricadute favorevoli anche per il tessuto produttivo del FVG e dell’intera area euro”. Pozzo guarda con fiducia anche ai tentativi di fermare le guerre e alle trattative in corso tra Ue e Stati Uniti e al taglio del costo del denaro da parte della Bce. “Il contesto europeo – conclude il presidente – appare oggi più stabile e dinamico, con margini di manovra fiscali e monetari che potranno sostenere ulteriormente la crescita nel corso dell’anno”.