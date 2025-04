Dazi, il timore della Fai Cisl: ricadute in Fvg per 167 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ricadute a livello occupazionale, produttivo ed economico. I Dazi che il presidente degli Stati Uniti Donal Trump ha annunciato ma non ancora quantificato avranno ripercussioni pesanti in particolare nel mondo dell’agroalimentare che a livello nazionale vale 1,6 miliardi di euro sul totale di oltre 5 miliardi della produzione.

Si è parlato di dazi nel corso del V convegno regionale della Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia alla presenza del segretario generale della Cisl Alberto Monticco e del segretario nazionale della Fai Onofrio Rotta il quale ha ricordato come si stia lavorando per rafforzare il mercato del sud america. Ci sono poi obiettivi verso l’India e i paesi arabi.

Anche in Friuli Venezia Giulia ci saranno ricadute importanti, come spiega Stefano Gobbo, segretario generale Fai Cisl Fvg: «Al momento il rischio è di mettere in seria difficoltà una esportazione che vale 167 milioni e in particolare prodotti vitivinicoli, Dop e Doc. Sarà difficile per le aziende trovare soluzioni nell’immediato, alcune realtà più strutturate ci stanno lavorando ma serve tempo». «Guardiamo al sud america – ha aggiunto Onofrio Rotta, segretario generale Fai Cisl – ci sono poi mercati che stanno emergendo come quello indiano e quello Arabo tant’è vero che alcuni settori stanno ragionando per quel tipo di mercato dove l’alcol non è permesso».