Dazi, legno-arredo in ansia: in Fvg export a 2,2 miliardi, Usa primo mercato

La filiera del legno arredo è in apprensione per i dazi di Trump, ora in vigore al 20% per i Paesi dell’Unione Europea. E mentre il settore si ritrova al Salone del Mobile di Milano, Federlegno Arredo snocciola i dati italiani, dai quali emerge che, dopo Lombardia e Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, con circa 4,6 miliardi di euro, è la terza regione per fatturato nella filiera di cui 1,2 miliardi per il legno e 3,4 per l’arredo. Le imprese sono oltre 1.600, mentre gli addetti superano le 18.600 unità, la maggior parte impiegati nell’arredo (14.000). Non solo, il Friuli-Venezia Giulia è anche la terza regione per valore esportato con un valore pari a 2,2 miliardi di euro, stabile a -0,5% rispetto al 2023. Le esportazioni di mobili nel 2024 valgono 1,9 miliardi di euro (16% del totale) in linea con i valori 2023. Gli Stati Uniti, con un +13,4% diventano la prima destinazione delle esportazioni di mobili friulani – buon segnale, raffreddato dai dazi – davanti a Regno Unito (-14,3%) e Francia (10,9%). Il Friuli resta al top in Italia. Anche nel 2024 Pordenone è, dopo Treviso, la provincia che esporta più legno-arredo (1,4 miliardi di euro a +1,9% sul 2023). Conta 533 imprese che danno lavoro a quasi 10.600 addetti per un fatturato complessivo pari a 2,8 miliardi di euro. L’arredo ha un peso rilevante sia in termini di fatturato (2,4 miliardi di euro) sia per numero di imprese (344) che di addetti (9.124). I mobili sono il settore più significativo per le esportazioni della provincia che nel 2024 valgono poco più di 1,3 miliardi e crescono del 2,5%. Gli Stati Uniti, con 291 milioni di euro e una crescita del 14,4% sul 2023 diventano il primo mercato di riferimento. Minore ma comunque importante il peso della provincia di Udine che ha chiuso il 2024 con 439 milioni di euro di esportazioni di mobili, in calo del 4,9%