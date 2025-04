Dazi sospesi per 90 giorni, sospiro di sollievo per l’economia friulana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dietrofront di Trump, almeno per 90 giorni sui dazi. Sospesi, accetto alla Cina, e i mercati hanno brindato, con le borse schizzate in alto. Calma serviva prima e calma serve anche adesso: questo il leitmotiv che si alza dal Friuli. Le imprese friulane vanno tutelate e ora c’è il tempo per farlo.

Intanto sono arrivati i dati sull’occupazione futura. Secondo ’analisi Excelsior-Unioncamere. In aprile, le imprese del Fvg hanno programmato 9.220 assunzioni. La previsione è sostanzialmente stabile rispetto ad aprile 2024 (-0,4%). Nel trimestre aprile-giugno si programmano invece quasi 30mila entrate, dato in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano 31.220 (-1.260, -4%). In calo l’industria, meglio i servizi. Le imprese friulane sono alla ricerca di oltre 2.800 giovani “under 30”, il 31% degli ingressi programmati per aprile, e per una quota pari al 23% prevedono di assumere personale immigrato.