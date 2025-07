Dazi USA, Confartigianato: scongiurare escalation protezionistica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia è in allerta per i dazi al 30% che dal primo agosto saranno imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei. Tributi che, secondo la CGIA di Mestre, potrebbero generare un danno economico da un miliardo di euro all’anno per il sistema produttivo regionale. Di fronte a questo scenario, il presidente di Confartigianato FVG, Graziano Tilatti, ha lanciato un appello al dialogo e a evitare la linea delle dure contromisure europee. “E’ necessario scongiurare un’escalation protezionistica – spiega Tilatti. Soluzione che penalizzerebbe territori particolarmente esposti come il Friuli Venezia Giulia, che nel 2024 ha raggiunto un volume d’affari di oltre 2,7 miliardi con gli States”.

Confartigianato chiede al Governo misure per sostenere la competitività delle imprese, incentivi all’innovazione, investimenti in infrastrutture ed energia, oltre a strumenti per diversificare i mercati.

Complessivamente, il Friuli Venezia Giulia conta un’esposizione del 63% nei confronti del mercato Usa. Per quanto riguarda in particolare le Medie e Piccole Aziende della regione, l’esposizione maggiore è sul comparto mobili (64,5%) e sull’alimentare, con una percentuale di esportazioni del 19,5%, ovvero per una somma complessiva per 568 milioni di euro.