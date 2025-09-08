  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 8 Settembre 2025
BUSINESS FVG


Economia

De Agostini vende sul mercato lo 0,35% di Generali

L'uscita definitiva del gruppo di Novara, che ha ceduto l'ultimo 0,35% per quasi 18 milioni di euro, avviene nel giorno della chiusura dell'Opas di Mps su Mediobanca, operazione destinata a ridisegnare gli equilibri di potere nel salotto buono della finanza italiana, a partire da Trieste.
Redazione
Autore: Redazione

Il gruppo De Agostini ha completato la sua uscita dal capitale di Generali, portando a termine il piano di dismissione dell’intera quota dell’1,44% annunciato nel novembre del 2021. La holding di Novara ha ceduto sul mercato il suo ultimo pacchetto di 543.815 azioni, pari a circa lo 0,35% del capitale del gruppo assicurativo triestino.

Stando a quanto emerge dalle comunicazioni di internal dealing, l’operazione ha generato un controvalore complessivo di 17,874 milioni di euro, con un prezzo medio di vendita per azione di poco inferiore a 32,87 euro.

La conclusione di questo lungo addio assume un valore strategico particolare per il tempismo con cui avviene. La vendita delle ultime azioni, infatti, coincide con le battute finali dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) lanciata da Mps su Mediobanca, di cui De Agostini è stata per lungo tempo uno storico alleato all’interno degli assetti del Leone. Questa operazione è destinata a cambiare non solo il controllo su Piazzetta Cuccia, ma a cascata anche gli equilibri e le alleanze all’interno del capitale di Generali, segnando la fine di un’era.

