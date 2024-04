De Michielis rieletto presidente della 50&Più di Udine

Guido De Michielis guiderà la 50&Più di Udine, l’associazione di over 50 aderente al sistema Confcommercio, per altri cinque anni. La riconferma, all’unanimità, è stata decisa dal consiglio direttivo che in precedenza l’assemblea aveva rinnovato in quattro componenti. Ai riconfermati De Michielis, Franco Cristofoli, Giovanni Battista Giorgessi, Renato Marcigot, Sandro Papa e Sara Zanier si aggiungono Elena Bertuzzi, Antonella Colutta, Franco Facchin e Luigi Sutto,

«Sono orgoglioso di un secondo mandato che è il riconoscimento al mio impegno per le attività a favore dei 3mila soci della provincia», commenta il rieletto presidente. Udinese, 72 anni, De Michielis ha un passato da giornalista e responsabile di uffici stampa nel mondo sportivo. Alle spalle centinaia di telecronache e radiocronache nel calcio e soprattutto nella pallacanestro, disciplina che lo ha visto anche giocatore e dirigente.

Lunga la carriera pure nelle categorie economiche. Dal 1973 al 2000 nel settore assistenziale della Coldiretti (a 28 anni è stato il più giovane direttore del Patronato), attività proseguita alla Confcommercio dal 2001 al 2011 come responsabile del Patronato Enasco della 50 &Più e dei servizi socio-assistenziali. Dopo la pensione, ha coordinato da esterno l’associazione degli over 50 del commercio e nel 2014 è entrato nel direttivo ricoprendo il ruolo di vicepresidente vicario. Da 25 anni è vicepresidente dell’associazione Alzheimer Udine e sin dall’atto costitutivo, 1998, fa parte del Cupla Fvg, di cui è recentemente ritornato coordinatore regionale.