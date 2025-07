Decarbonizzazione, a Ponte Rosso si punta sulla sostenibilità

Il Centro servizi polifunzionale ha ospitato l’incontro dal titolo “Decarbonizzazione e innovazione”, organizzato dal Consorzio Ponte Rosso – Tagliamento in collaborazione con Alto Adriatico Energia e Renewable Technical Solutions Srl (RTS), società del gruppo CVA Spa riconducibile alla piattaforma Smart Energy. L’evento si è incentrato sugli interventi di efficientamento energetico e le possibilità di risparmio sui costi di approvvigionamento. Ad introdurre il panel dei relatori Sergio Barel, Presidente del Consorzio, che ha presentato alle aziende il contesto economico attuale all’interno del quale le imprese sono chiamate oggi ad agire in ottica di sostenibilità ambientale.

A prendere poi la parola Lavinia Clarotto, Amministratore delegato di Alto Adriatico Energia, Consorzio che opera come gruppo d’acquisto di energia elettrica e gas metano per le sue consociate la cui direzione e coordinamento fa capo a Confindustria Alto Adriatico, e Vincenzo Rioli consigliere delegato e socio di RTS.

Clarotto ha ribadito “l’importanza del risparmio e dell’efficientamento energetico, visto lo scenario di alta volatilità dei prezzi di gas ed energia elettrica, che continuano ad essere molto alti e rischiano di penalizzare la competitività delle nostre imprese nel contesto internazionale”. Ha poi sottolineato come sia “fondamentale fare la scelta giusta e affidarsi a fornitori solidi negli approvvigionamenti energetici, perché ogni impresa ha le proprie caratteristiche ed esigenze e le proprie curve di consumo”. Alto Adriatico Energia è in attività da oltre 25 anni: con la sua consolidata esperienza è a servizio delle imprese per aiutarle a operare le scelte migliori, per supportarle in tutti i rapporti con fornitori, gestori della rete e autorità del settore energetico e per aiutarle a cogliere opportunità e agevolazioni.

A seguire, è intervenuto Vincenzo Rioli, socio di RTS Srl, società direttamente collegata a CVA, una delle più importanti realtà italiane nel settore della green energy e l’unico produttore integrato che opera esclusivamente solo su fonti rinnovabili (acqua, vento e sole).

Partendo dalla presentazione dei dati sul riscaldamento globale – allarmanti – Vincenzo Rioli di RTS ha incentrato il suo intervento sulle possibilità che il mondo industriale ha per limitare il peggioramento delle condizioni climatiche agendo tramite azioni di efficientamento energetico e l’utilizzo sempre maggiore delle FER. Tre, in particolare, i casi studio – tutti in fase di realizzazione tra la zona industriale Ponte Rosso e la zona industriale Nord a Spilimbergo – che ha illustrato per spiegare come si può intervenire in modo concreto e con progetti di diversa portata, dimensionati sulle caratteristiche degli immobili industriali e delle necessità di approvvigionamento energetico.

“ ll momento di agire è adesso – ha dichiarato Vincenzo Rioli di RTS – È fondamentale adottare azioni concrete che sappiano cogliere le sfide e le opportunità offerte dal contesto attuale. Siamo consapevoli della necessità di ripensare il mix energetico e, come gruppo, ci proponiamo di offrire soluzioni efficaci per razionalizzare e ridurre i consumi, contribuendo attivamente al processo di decarbonizzazione. La nostra visione si fonda sulla costruzione di partnership strategiche, come quelle già avviate con il Consorzio Ponte Rosso e AAE, essenziali per affrontare con successo le sfide energetiche del futuro”.

“Il ruolo del Consorzio Ponte Rosso – ha sostenuto Daniele Gerolin, direttore generale dell’ente consortile – è quello di essere interlocutore diretto per gli aspetti tecnico-amministrativi consentendo di accelerare i tempi e individuare le soluzioni più adeguate all’avvio di queste iniziative. Vogliamo essere partner per le aziende in un momento in cui il tema ambientale e il tema energetico devono andare di pari passo.”