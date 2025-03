Decine di corse saltate, chiesta l’apertura di un tavolo tra Arriva Udine e sindacati

Decine di corse saltate, lavoratori sotto pressione e utenti esasperati. La situazione a Udine è al limite. A lanciare l’allarme sono la Filt-Cgil e il Movimento 5 Stelle, che denunciano una situazione ormai insostenibile.

La Filt-Cgil accusa l’azienda Arriva Udine di scaricare le responsabilità sui lavoratori, addossando la colpa degli autobus saltati all’aumento delle assenze per malattia. “Una sterile giustificazione”, tuonano i sindacati, che denunciano un sottorganico cronico e condizioni di lavoro sempre più difficili, con retribuzioni inadeguate e turni massacranti. “Il personale si licenzia per andare a svolgere altri lavori”, il segretario generale Giuseppe Mazzotta e Nicola Lauzzana, “è sintomo di un degrado nella qualità della vita percepita dai lavoratori”.

Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, punta il dito contro la Regione, che finanzia il servizio, e contro l’azienda, che non riesce a garantire un servizio efficiente. “La cronica assenza di autisti non può più essere tollerata”, affermano la consigliera regionale Rosaria Capozzi e il rappresentante del Gruppo territoriale Michele Comentale, “nonostante i 10 milioni di euro di contributi straordinari stanziati per il personale”. Il monitoraggio effettuato dai pentastellati sul campo ha evidenziato decine di corse saltate, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, con gravi disagi per gli utenti.

Sindacati e Movimento 5 Stelle chiedono un cambio di rotta immediato per tutelare i diritti dei lavoratori e degli utenti. La Filt-Cgil sollecita l’apertura di un tavolo di confronto tra azienda, sindacati e rappresentanti della politica regionale, per affrontare le criticità e riorganizzare il lavoro.