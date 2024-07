Demolizione controllata sul Pal Piccolo, demoliti 800 metri cubi di roccia pericolante

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il suono di una sirena ha preceduto l’accensione delle cariche esplosive. Pochi secondi dopo, una serie di scoppi ha dato il via all’abbattimento di uno sperone di roccia pericolante sul Pal Piccolo. Un ammasso che avrebbe minacciato il ripristino della Statale 52bis, dal 2 dicembre interdetta verso il Passo Monte Croce Carnico a causa di una frana.

Dopo le detonazioni, la roccia ha iniziato a franare. Pochi istanti dopo, un boato intenso, ma breve, ha invaso tutta la vallata del But mentre un’immensa nuvola di polvere e detriti ha iniziato ad avvolgere il costone della montagna. Le operazioni per l’eliminazione dell’ammasso roccioso di circa 500 metri cubi si sono svolte nel primo pomeriggio senza intoppi. La deflagrazione controllata, programmata per le 13, è avvenuta in realtà alle 14.18. Un ritardo che si è reso necessario per mettere in sicurezza i cittadini, bloccare la viabilità secondaria e controllare lo spazio aereo, interdetto anche al volo dei droni amatoriali.

Si è svolto tutto in pochi atti attimi, ci ha raccontato Laura Plozner, cittadina di Timau, nota per filmare e raccontare tutto quello che accade nella vallata, tra Paluzza, Cercivento e Sutrio.

Lo sperone risultava staccato dal versante del Pal Piccolo da una frattura verticale di 50-70 centimetri ed è stato abbattuto con l’utilizzo di 150 chilogrammi di esplosivo suddiviso in microcariche inserite in oltre 50 fori.

Le operazioni sono state seguite con l’ausilio dei Carabinieri e il supporto degli uomini del Corpo Forestale Regionale e del personale di Anas.

Da domani, la ditta incaricata dei lavori procederà con l’abbattimento di altre parenti di minore entità, eliminando dal versante altri massi instabili, oltre agli 800 metri cubi di roccia demolita. Si tratta di un nuovo inizio per il Passo di Monte Croce Carnico, un valico dalla lunga storia che ha unito e diviso i popoli per decenni.