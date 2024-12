Dentisti in aiuto degli ospiti del centro Santa Maria dei Colli

Cao, la Commissione albo odontoiatri, con il supporto dei dentisti dell’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) di Udine, si sono messi a disposizione degli ospiti del centro Santa Maria dei Colli di Fraelacco (Tricesimo) che accoglie persone affette da disabilità psichica e fisica di vario grado. Oltre all’accoglienza, il centro si propone di sostenere psicologicamente anche le famiglie e di porta avanti attività che aiutano a superare barriere e pregiudizi sulle persone affette da disabilità. Per raggiungere questi obiettivi diventa fondamentale l’aiuto dei volontari, nelle diverse forme di sostegno. Anche i dentisti dell’Andi di Udine hanno deciso di tendere una mano al centro, offrendo il proprio aiuto. Alcuni soci dell’Associazione hanno messo a disposizione il proprio tempo libero per eseguire gratuitamente, a titolo volontario, visite odontoiatriche per controllare la salute orale degli ospiti della struttura e per favorire la prevenzione del cavo orale. “Apprezziamo il grande lavoro che viene svolto all’interno del centro Santa Maria dei Colli – spiega il dottor Andrea Fattori tesoriere dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Udine – e abbiamo avuto il piacere di dare il nostro contributo per il benessere degli ospiti. In questo modo abbiamo avuto anche l’occasione di ricordare l’importanza della prevenzione e della corretta igiene orale che non va mai trascurata”. I dentisti, infatti, hanno anche fatto una donazione in denaro al centro per l’acquisto di spazzolini elettrici, utili nella cura e nella prevenzione dell’igiene orale.