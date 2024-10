Derivazioni acque: Scoccimarro, 11,9 mln anticipati a Comuni-Comunità

“La Giunta regionale ha deciso di procedere a erogare, in via anticipata rispetto ai contenziosi in corso con Edison/Cellina Energy e A2A, 11 milioni e 872.000 euro circa ai Comuni e alle Comunità di montagna interessate da impianti di grande derivazione idroelettrica per le annualità dal 2021 a oggi, e di proseguire con questi criteri per il futuro, fino alla definizione degli stessi contenziosi”. Lo ha ricordato l’assessore alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, rispondendo quest’oggi a un’interrogazione in Consiglio regionale. “Non sono ‘solo’ denari: si tratta di un atto importante che ribadisce chiaramente la scelta di questa Giunta regionale di voler garantire i nostri territori e di andare a migliorare i servizi ai cittadini della montagna, anticipando parte di quei 26 milioni già incassati dalla Regione dagli attuali gestori, in virtù dell’attuazione della legge regionale (votata all’unanimità dal Consiglio regionale), sub iudice, che i gestori hanno versato, salvo diritto di ripetizione” ha precisato Scoccimarro. L’esponete dell’Esecutivo regionale ha tenuto poi a sottolineare “La massima condivisione del territorio alla stesura dei regolamenti attuativi”. Ha ricordato, infatti, che sono stati proprio i sindaci a indicare i loro rappresentanti. Questi ultimi hanno poi lavorato in sinergia con gli uffici della Direzione Ambiente, per stabilire i criteri del riparto dei fondi: una parte ai Municipi, una parte alle Comunità di montagna, affinché potessero garantire investimenti su un territorio più ampio”.

Nel rilasciare l’elenco dei fondi e dei Comuni interessati ai riparti, Scoccimarro ha fatto notare che “la mancata distribuzione totale dei fondi stabiliti per legge (come l’attuazione dell’ultimo tassello della norma regionale, ossia la società al 51% regionale di gestione delle derivazioni delle concessioni scadute e in scadenza), sia dovuta ai ricorsi e alle clausole ai pagamenti messi in atto dalle società Edison/Cellina Energy e A2A”. E, in tal senso, ha tenuto a precisare che “il confronto con queste società non è mai mancato, politico e tecnico: a oggi sono stati attivati, non a caso, i tavoli di confronto tecnico-giuridico-amministrativo tra la Regione e gli attuali concessionari, con l’obiettivo di trovare le possibili e migliori soluzioni extragiudiziali migliori, prima di tutto per il territorio”. Nel ringraziare l’Aula per l’attenzione dedicata al delicato tema, e nel ringraziare tecnici e funzionari che se ne stanno occupando con costanza e grande competenza, Scoccimarro ha dato la sua disponibilità, se necessario, a fornire eventuali ulteriori chiarimenti.