Despar, a Percoto festeggiati e premiati 292 dipendenti e pensionati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un evento, ideato oltre vent’anni divenuto un appuntamento annuale per Despar Nord in FVG, pensato per rendere omaggio ai molti anni di dedizione, impegno e fedeltà che i collaboratori premiati hanno dedicato all’azienda, facendola crescere e affermare attraverso il loro apporto quotidiano e la loro passione. A fare da cornice alla premiazione e ai festeggiamenti dei tanti collaboratori Despar è stata la splendida realtà della Nonino Distillatori di Ronchi di Percoto, sede prestigiosa del famoso “Premio Nonino” istituito dall’omonima famiglia con lo scopo di stimolare, premiare e far ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni autoctoni friulani. Una location che va a simboleggiare il forte legame di Despar con le comunità e le realtà del territorio in cui è presente e con tutte quelle aziende che, come la Nonino, rappresentano importanti esempi di tradizione e continuità.