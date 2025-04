Despar celebra i 65 anni di presenza a Trieste e guarda alle sfide future

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La storica collaborazione tra la Despar e la Regione Friuli Venezia Giulia rappresenta l’esempio vincente di una partnership virtuosa tra aziende private e pubblica amministrazione, a favore non solo della crescita economica, ma anche sociale e occupazionale del territorio. La presenza, attraverso 65 anni, della società Despar a Trieste, segna un importante capitolo della storia commerciale e sociale della città, ma è anche un simbolo di crescita e innovazione nel commercio per l’intera regione. E’ questo, in sintesi, il messaggio che l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo ha voluto trasmettere, questa mattina a Trieste, nel corso della conferenza stampa organizzata dalla Despar Nord per ricordare la radicata presenza del marchio della grande distribuzione nella città di Trieste, dove oggi, dopo un percorso di grande crescita, conta 29 punti vendita e occupa oltre 460 addetti. Nel corso dell’incontro – al quale hanno partecipato tutte le autorità cittadine e i vertici aziendali di Despar – sono stati evidenziati anche i numeri della presenza della società in Friuli Venezia Giulia: 127 punti vendita (sui 554 complessivi nell’area del Nord Italia) con oltre 2.200 dipendenti.

Sottolineando come l’impresa della grande distribuzione abbia saputo investire in passato e continui a farlo con lungimiranza anche in questi tempi, l’assessore ha rimarcato quanto importante sia, per lo sviluppo delle imprese e per il loro consolidamento nel territorio, favorire la creazione di quel fondamentale rapporto sinergico fra aziende e istituzioni locali. Con Despar, è stato ricordato, si è creata nel tempo una collaborazione che ha prodotto risultati importanti proponendo innovativi modelli di welfare con importanti ricadute sul sistema sociale della regione. L’assessore ha voluto anche evidenziare come Despar – anche attraverso collaborazioni con PromoTurismoFvg – sia al fianco del territorio regionale anche con iniziative che puntano alla promozione delle eccellenze locali, sia nella rete dei punti vendita che attraverso eventi promozionali. A tal proposito è stato citato il progetto “Sapori del Friuli Venezia Giulia Tour” che valorizza i prodotti tipici regionali e i loro produttori raccontando così il territorio sia in regione che fuori i confini, come per esempio in Austria e Slovenia. L’anniversario che Despar ha voluto ricordare, è stato evidenziato nell’intervento dell’esponente della Giunta regionale, è motivo di orgoglio non solo per i dipendenti del Gruppo e per i cittadini di Trieste, ma per tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.