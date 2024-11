Despar rinnova la sua adesione alla giornata nazionale della colletta alimentare

Anche quest’anno Despar Nord rinnova l’adesione alla 28° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa da Fondazione Banco Alimentare Onlus, l’organizzazione non profit nata con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare e la fame attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Sin dal 2008, il marchio dell’Abete si impegna in questa importante causa solidale, che vede coinvolte migliaia di persone nelle regioni in cui opera per supportare chi si trova in difficoltà.

Il 16 novembre, in tutti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar aderenti del Friuli-Venezia Giulia, i clienti potranno contribuire acquistando generi alimentari di prima necessità da donare. Durante tutta la giornata, sarà infatti possibile riempire l’apposito sacchetto giallo con prodotti non deperibili come tonno in scatola, carne in scatola, pelati, legumi in scatola, olio e omogeneizzati di frutta. I volontari del Banco Alimentare, presenti nei punti vendita, raccoglieranno le donazioni e le distribuiranno a numerose organizzazioni caritative locali, con l’obiettivo di aiutare persone e famiglie in difficoltà.