Despar e Polizia unite contro la violenza di genere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prosegue la collaborazione tra la Polizia di Stato e Despar Nord per promuovere in Friuli-Venezia Giulia la campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere. L’iniziativa, realizzata in sinergia con il Ministero dell’Interno, mira a diffondere una cultura del rispetto e a rendere più accessibili le informazioni sui servizi di supporto e tutela delle vittime.

Il progetto è stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso Sala del Consiglio comunale del Comune di Trieste, alla presenza del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, del presidente del Consiglio comunale, Francesco Di Paola Panteca, dell’assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione, Pierpaolo Roberti, del prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi, del questore di Trieste, Lilia Fredella, del questore di Gorizia, Luigi Di Ruscio, del questore di Udine,Pasquale Antonio de Lorenzo, del vicario del questore di Pordenone, Mara Ferasin, e del direttore regionale di Despar Nord per il Friuli-Venezia Giulia, Fabrizio Cicero.

Il Presidente del Consiglio comunale, Francesco Di Paola Panteca ha dato il benvenuto agli ospiti sottolineando l’importante del momento “oggi è una giornata importante, perché affrontiamo un tema che ci riguarda tutti: la violenza sulle donne. È un argomento che non possiamo ignorare, ma che dobbiamo attenzionare con grande serietà e responsabilità. Il rispetto è alla base di ogni relazione sana: rispetto per le donne, ma anche rispetto per ogni persona, per ogni diversità, per ogni dignità. Grazie a tutti per essere qui oggi, per ascoltare, per riflettere, per contribuire.”

“La violenza sulle donne è una tematica delicata e profondamente attuale. È fondamentale parlarne, rompere il silenzio, far capire che non si è mai soli e che ci sono strumenti e persone pronte ad aiutare. La sicurezza passa anche dall’informazione e solo attraverso una rete forte e solidale possiamo contrastare efficacemente ogni forma di violenza” ha detto il sindaco, Roberto Dipiazza.

“Non è possibile giustificare o sminuire in alcun modo la violenza. Quando un uomo alza le mani su una donna, non è amore, è abuso – ha continuato il Primo Cittadino -. Parlare di questi temi è un dovere verso le donne, verso la nostra comunità, è importante parlarne, ma anche cambiare il modo in cui ne parliamo, superando luoghi comuni e pregiudizi. Continuare a parlarne è il primo passo per cambiare”.

“Ogni giorno la Polizia di Stato è impegnata a proteggere e ad ascoltare e con questa iniziativa vogliamo ribadire che la violenza di genere non è un fatto privato ma una responsabilità collettiva” – ha dichiarato Lilia Fredella, Questore di Trieste – “Le collaborazioni come quella con Despar Nord rappresentano per noi una rete preziosa di prevenzione e di sostegno, capace di avvicinare l’Istituzione alla cittadinanza anche attraverso strumenti semplici e immediati come un volantino o uno scontrino. Vogliamo ricordare a ogni donna che non è sola e che intorno a lei c’è una comunità che la ascolta, la sostiene e si muove al suo fianco.”

“Attraverso questa collaborazione, che portiamo avanti ormai da diversi anni, vogliamo sensibilizzazione su temi che riguardano da vicino la nostra comunità – ha affermato Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Despar Nord per il Friuli-Venezia Giulia -. I nostri punti vendita possono diventare luoghi di informazione e di vicinanza, anche per chi vive situazioni molto difficili. Sostenere le istituzioni e contribuire a diffondere una cultura del rispetto e della prevenzione è per noi un dovere morale, prima ancora che un impegno aziendale”.

Dal 1° al 30 novembre all’interno dei punti vendita Despar Nord del territorio saranno distribuiti flyer informativi che illustrano le diverse forme di violenza, i segnali da riconoscere e i principali canali di supporto e assistenza. Inoltre, i clienti troveranno sul retro dello scontrino una grafica dedicata con il numero antiviolenza nazionale 1522 e un QR code che rimanda ad una landing page dedicata, presente sul sito di Despar Nord, dove sono stati inseriti i riferimenti di diversi centri antiviolenza regionali, in modo da offrire un accesso immediato ai servizi di emergenza e sostegno.

Attraverso questa iniziativa, le Questure della regione e Despar Nord intendono consolidare ancora una volta il proprio impegno comune nella lotta alla violenza di genere, promuovendo consapevolezza e prevenzione in un luogo quotidiano e accessibile come il punto vendita.

Despar Nord (Aspiag Service S.r.l.), concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia, opera nel settore della grande distribuzione organizzata, vendendo all’ingrosso e al dettaglio prodotti alimentari e non. Nei territori in cui è presente, con una rete logistica di 9 piattaforme di cui 4 Direzioni Regionali (Mestrino, Bolzano, Udine e Castel San Pietro Terme), gestisce 247 punti vendita diretti e rifornisce 303 punti vendita affiliati, grazie ai suoi oltre 9.750 collaboratori. Assieme alle concessionarie SPAR di Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria, Aspiag Service fa parte del gruppo SPAR Austria. Aspiag Service è inoltre parte del Consorzio Despar Italia che, con i suoi 6 soci consorziati, riunisce tutte le concessionarie del marchio sul territorio nazionale.