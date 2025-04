Despar, il food truck esporterà fuori regione il made in Fvg

127 punti vendita per un totale di 2.200 collaboratori. Sono solamente alcuni dei numeri della presenza del gruppo Despar in Friuli Venezia Giulia, di questi punti vendita 29 sono a Trieste in una storia iniziata nel 1960 e via via cresciuta nel tempo che il gruppo ha voluto celebrare oggi.

Despar tramite i clienti è stata anche protagonista di raccolte fondi per l’Irccs Burlo Garofolo, alle donazioni specifiche si aggiunge il milione di euro per attività sportive, culturali e sociali. Particolarmente rilevante è l’impegno nel chilometro zero che Despar ha realizzato con la Regione e il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia tramite un food truck che nel 2024 ha fatto tappa nei comuni del territorio.