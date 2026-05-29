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Economia

Despar Nord cresce ancora e rafforza il suo legame con il territorio

Nel 2025 in regione ricavi in crescita del 2,69% a oltre 690 mln euro, investimenti per più di 9,5 milioni di euro per il potenziamento della rete vendita e raddoppio delle microimprese aderenti ai progetti di valorizzazione delle filiere corte
Redazione
Autore: Redazione

 È proseguito anche nel 2025 il percorso di consolidamento e sviluppo di Despar Nord in Friuli Venezia Giulia, supportato da ingenti investimenti sulla rete vendita e rafforzato dall’importante crescita del progetto di valorizzazione delle filiere locali e delle microimprese agroalimentari, oltre che qualificato dal sostegno sociale ai territori dove il marchio dell’Abete è radicato.

Nel passato esercizio Despar Nord ha registrato in regione un fatturato al pubblico superiore a 690 milioni di euro, segnando una crescita dell’2,69% rispetto ai risultati ottenuti nel 2024. Un successo maturato anche grazie al programma di investimenti aziendali, che ha riservato al Friuli Venezia Giulia oltre 9,5 mln euro dedicati alle ristrutturazioni, all’ammodernamento e al potenziamento tecnologico di 2 punti vendita, fra diretti e affiliati, entrambi dislocati nella provincia di Udine e all’apertura di 2 nuovi negozi a insegna Despar a Trieste di cui uno a gestione diretta in Piazza Cavana.

Complessivamente, la rete in Friuli Venezia Giulia conta oggi 125 punti vendita, di cui 74 a gestione diretta e 51 affiliati.

Lo sviluppo del network ha generato anche un importante impatto occupazionale, con 157 fra nuove assunzioni e stabilizzazioni contrattuali, che portano a 2.232 il totale dei collaboratori attivi nella regione. La società è inoltre riuscita a conseguire alla fine dello scorso anno la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la promozione della Parità di Genere, un riconoscimento che valorizza un percorso costruito nel tempo, fatto di ascolto, impegno e azioni concrete, volto a promuovere una cultura aziendale sempre più equa e rispettosa delle persone e che premia un sistema di gestione operativo che pone la promozione della parità di genere e dell’uguaglianza di opportunità al centro di un percorso di sviluppo sostenibile.

“Siamo soddisfatti e incoraggiati – ha commentato Fabrizio Cicero, Direttore Regionale di Despar Nord Friuli Venezia Giulia – dai dati di crescita registrati nel 2025 da Despar Nord in Friuli-Venezia Giulia, che ancora una volta hanno beneficiato del prezioso contributo del mondo degli affiliati, capaci di incrementare del 4,22% la quota di fatturato al pubblico rispetto al 2024. Abbiamo alacremente proseguito il nostro ruolo di promotori delle filiere del territorio, dando ulteriore spinta promozionale alla cultura e alla tradizione alimentare del Friuli Venezia Giulia, valorizzandole attraverso tour ed eventi come “Sapori di …Friuli Venezia Giulia” ma anche aumentando a scaffale la presenza e il coinvolgimento delle micro produzioni locali, autentica eccellenza della nostra regione. Tutto questo senza mai abdicare al ruolo di attore sociale e partner responsabile di moltissime iniziative benefiche, sostenendo progetti concreti in favore delle diverse comunità locali dove siamo presenti.”

Nella strategia di sviluppo commerciale attuata da Despar Nord un risultato di sicuro impatto è derivato dal rapporto costruito nel tempo, e rafforzato ulteriormente nel corso del 2025, con l’imprenditoria regionale del settore agroalimentare. Grazie al progetto “Sapori del Territorio – il marchio che per Despar Nord, nelle cinque regioni dove è presente, raccoglie oggi ormai oltre 4.000 referenze legate a più di 600 produttori locali – l’effetto generato in Friuli Venezia Giulia ha portato a raddoppiare il dato inerente il coinvolgimento di micro-produttori locali, realtà che spesso per dimensione restano escluse dalla Grande Distribuzione, ma che Despar Nord ha voluto integrare nella proposta al pubblico di prodotti di alta qualità. Sono diventate infatti 43 le microimprese artigiane del gusto e dei sapori che arricchiscono e qualificano l’offerta a scaffale di Despar Nord in Friuli Venezia Giulia e che, sommati ai 106 produttori di filiera regionale, hanno permesso di poter proporre alla clientela una scelta fra 902 referenze tutte provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Un sicuro valore aggiunto che consente, nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, di poter far coprire alla clientela la ricchezza e la diversità delle tradizioni produttive locali.

Il progetto è stato supportato per tutto l’anno da eventi, show cooking e degustazioni soprattutto tramite Sapori di …Friuli Venezia Giulia,  il tour itinerante nato dalla partnership tra Despar Nord, Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG,  PromoTurismoFVG  e con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia,  che ha promosso più di 40 eventi e diverse iniziative a supporto e valorizzazione del grande patrimonio delle filiere agroalimentari locali, fatte di persone, qualità, saperi e tradizioni del territorio, ideati e realizzati per raccontare al pubblico l’unicità del settore agroalimentare e vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia.

Nel ruolo di attore sociale del territorio regionale Despar Nord ha investito 265 mila euro nel 2025 per il supporto diretto a iniziative benefiche e ad attività culturali e sociali, in continuità con l’obiettivo di rimanere attivo sostenitore della coesione sociale nei luoghi dove è presente.

Fra questi interventi vanno sicuramente ricordati:

  • la partnership ormai di lungo corso con il Ministero dell’Internola Polizia di Stato e le Questure delle diverse province del Friuli Venezia Giulia, particolarmente diretto lo scorso anno alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla violenza di genere, mediante la distribuzione di flyer informativi all’interno di tutti i punti vendita, la personalizzazione del retro dello scontrino con il numero antiviolenza e antistalking 1522 e il “Signal for Help”,  cercando di diffondere il più possibile una cultura del rispetto e a rendere più accessibili le informazioni sui servizi di supporto e tutela delle vittime;
  • l’ampliamento del programma “Le Buone Abitudini”, dedicato alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita nelle scuole primarie e il sostegno economico diretto al mondo della didattica e dell’apprendimento per le scuole con i progetti “Stickermania” e “Scuolafacendo”, che nel 2025 è stato pari a 174.525,64 euro, interamente destinato all’acquisto di attrezzature e materiali didattici per gli alunni di oltre 577 scuole in Friuli Venezia Giulia, tra istituti pubblici e paritari, appartenenti a tutti gli ordini e gradi;
  •  
  • la raccolta fondi realizzata in Friuli Venezia Giulia a ottobre 2025 (mese della prevenzione) il cui ricavato è andato a sostegno di un innovativo progetto dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Andos Onlus Udine in favore della prevenzione, della ricerca e della cura del cancro al seno;
  • la nuova partnership con L’I.S.I.S. (Istituto Statale di Istruzione Superiore Turistico-Economico – Aziendale e per l’Enogastronomia) Bonaldo Stringher con sede a Udine, strutturata per realizzare un percorso di studi triennale che avrà inizio il prossimo anno scolastico 2025/2026, e volta a ottenere la qualifica di “Addetto al commercio e alle vendite ”: un indirizzo pensato per formare studenti con competenze specifiche nell’ambito del commercio e della grande distribuzione.
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